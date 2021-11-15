В России могут внедрить штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное мобильное приложение. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2022 года.