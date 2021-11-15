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В России могут внедрить штрафы за нарушение ПДД на основании данных приложения

Срок исполнения поручения президента Владимира Путина установлен до 1 июня 2022 года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное мобильное приложение. Такой пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъемки", - говорится в сообщении.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июня 2022 года.

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