"Газпром нефть" может выплатить дивиденды за 9 месяцев из расчета 40 рублей на акцию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2021 года из расчета 40 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, на дивиденды может быть направлено 189,65 млрд рублей.

Датой закрытия реестра установлено 28 декабря 2021 года.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.