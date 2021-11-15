Путин поручил кабмину уточнить порядок формирования Федерального дорожного фонда

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения об уточнении или изменении порядка формирования Федерального дорожного фонда. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

"Правительству Российской Федерации представить предложения об уточнении порядка расчета базового объема бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда в части, касающейся увеличения коэффициента к прогнозируемому объему доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, или об установлении иного порядка формирования Федерального дорожного фонда в аналогичном объеме", - говорится в тексте документа, опубликованного в понедельник на сайте Кремля.

Поручение должно быть выполнено в срок до 20 апреля 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.