Кабмин к февралю предложит изменения в схему сборов дорожных фондов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2022 года представить предложения о модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива, говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета РФ в октябре. Пока такие фонды формируются за счет акцизов на горюче-смазочные материалы.

Путин также поручил учесть при этом необходимость обеспечения непрерывного финансирования мероприятий по расширению, содержанию и ремонту автодорожной сети, предусмотренных транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

В ходе президиума Госсовета министр финансов РФ Антон Силуанов предложил отказаться от традиционного формирования федерального и региональных дорожных фондов за счет нормативного распределения между ними акцизов на ГСМ. Он отмечал, что с развитием электромобилей, водородной и газомоторной техники объем акцизов будет уменьшаться, соответственно, будут сокращаться и дорожные фонды, за счет которых ведется строительство и ремонт автомобильных дорог.

В сентябре помощник президента РФ Игорь Левитин отмечал, что при распространении транспорта на альтернативных видах топлива для сохранения дорожных фондов потребуется либо введение акцизов и на новые виды топлива, либо более широкое применение платных дорог.