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Армения присоединилась к соглашению о едином авиапространстве ЕС

Глава МИД страны Арарат Мирзоян выразил надежду, что "соглашение сыграет важную роль в продвижении торговли, туризма, инвестиций, экономического и социального развития, а также в продвижении контактов между людьми"

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи и госсекретарь иностранных дел Словении Станислав Рашчан в Брюсселе подписали соглашение о присоединении Армении к единому авиационному пространству ЕС. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

"Ратификация и вступление в силу этого соглашения в ближайшем будущем откроет новые возможности для развития авиационного сектора в Армении, облегчая связь граждан Армении с другими европейскими странами. Присоединение к единому авиационному пространству ЕС, единому рынку услуг будет способствовать принятию авиационных стандартов ЕС, применению авиационных правил и развитию сотрудничества в области авиационной безопасности", - отметил он.

Мирзоян выразил надежду, что "соглашение сыграет важную роль в продвижении торговли, туризма, инвестиций, экономического и социального развития, а также в продвижении контактов между людьми".

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