Глава Коми завил о сохранении северных и районных надбавок в республике

СЫКТЫВКАР, 15 ноября. /ТАСС/. Северные и районные коэффициенты надбавок для жителей Республики Коми будут сохранены и будут выплачиваться в прежнем объеме, сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"В сухом остатке: северные и районные [коэффициенты надбавок] в Республике Коми останутся и будут выплачиваться также, как и раньше. Ждем постановление правительства РФ, где уже будут поставлены точки окончательно в части нормативного статуса муниципалитетов как районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним", - сказал глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми во "ВКонтакте".

Как пояснил руководитель республики, в понедельник в СМИ появилась информация о том, что Коми и многие другие северные регионы страны могут быть исключены из списка районов и местностей, приравненных к Крайнему Северу. Якобы это лишит жителей районных и северных надбавок. При этом СМИ ссылались на подписанный президентский указ от 12 ноября о внесении изменений в стратегию развития Арктической зоны РФ.

"Подписанный указ признает утратившим силу с 1 января 2022 года указ президента России от 24 января 1992 года за номером 46. Новый указ актуализирует нормативно-правовую базу с учетом произошедших изменений. Например, Коми АССР уже нет, есть Республика Коми. Усть-Куломского района уже нет, есть административное деление и есть муниципальный район "Усть-Куломский". Эта актуализация указана. Вслед за указом выйдет соответствующее постановление правительства России, которое и закрепит нормативный статус муниципалитетов как районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей", - пояснил глава Коми.

В понедельник в Минэкономразвития РФ сообщили ТАСС, что все территории, которые ранее были отнесены к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, вошли в проект постановления правительства РФ об утверждении единого перечня таких территорий. Взамен действовавших ранее указов Минэкономразвития России подготовлен и внесен в правительство проект постановления об утверждении единого перечня районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Он проходит общественное обсуждение. На портале проектов правовых актов был опубликован проект постановления правительства, которым будет снова утвержден перечень районов Крайнего Севера ‎и местностей, приравненных к ним, в целях предоставления компенсаций жителям и работникам этих территорий. В том числе, согласно проекту, в перечне будет ряд районов Карелии, Коми, Тувы, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской, Архангельской областей и других регионов.