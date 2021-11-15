Губернатор Подмосковья представил Георгия Филимонова на должность зампреда правительства

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил кандидатуру Георгия Филимонова на должность зампреда правительства Подмосковья, курирующего вопросы продовольствия и лесного хозяйства.

"Хочу представить Георгия Юрьевича Филимонова - добро пожаловать в нашу команду. Вам предложено занять должность заместителя председателя правительства", - сказал Воробьев в ходе заседания правительства региона.

Он добавил, что ранее Филимонов работал в администрации президента РФ. В Московской области он будет курировать вопросы продовольственного рынка и лесного хозяйства.

"Буквально каждый день мы обращаем внимание на продовольственную безопасность, на цены на продукты. Самое главное - приход фермеров и развитие сельского хозяйства для Подмосковья, удаленных территорий по-прежнему является приоритетным направлением нашей работы", - добавил губернатор.