Спрос на туры на Кубу вырос в преддверии смягчения ограничений

Так, за последнюю неделю спрос на путевки на Кубу среди клиентов Anex Tour увеличился на 20%. "Количество запросов туров на Кубу в агентствах увеличилось после объявления властями страны решения по упрощению процедуры въезда. <…> За последнюю неделю можем отметить рост спроса примерно на 20% и ожидаем эффекта отложенного спроса на заезды в декабре - январе. Экскурсионные программы в Гавану являлись наиболее запрашиваемыми со стороны гостей, поэтому принятые послабления помогут усилить туристическую привлекательность Кубы", - отметили в пресс-службе Anex Tour.

По данным "Интуриста", после объявления властями Кубы о снятии части ограничений и об открытии Гаваны для экскурсий спрос на направление продолжил плавно расти. Каждую неделю спрос на туры на Кубу увеличивается примерно на 13%. Эта страна входит в десятку наиболее популярных направлений среди клиентов туроператора на новогодние праздники, опережая по этому показателю Мальдивы, Шри-Ланку, Бахрейн и Катар. Специалисты TUI Россия отмечают высокий спрос на новогодние заезды в отели Кубы, загрузка этих дат уже составляет более 75%. Страна занимает пятое место по популярности на новогодние праздники среди клиентов компании.

Такую тенденцию можно объяснить не только смягчением ограничений, но и сезонностью, хорошей транспортной доступностью, достаточным количеством заявленной перевозки и большим количеством отелей, работающих по системе "все включено", объяснили в Anex Tour. По данным туроператоров, смягчение ограничений не повлияло на стоимость туров на Кубу.