Сбер объявил набор на студенческий акселератор на основе стэнфордской программы обучения

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сбер объявил о старте ежегодного акселератора технологических проектов для российских студентов и аспирантов SberStudent, обучение пройдет по программе, разработанной в сотрудничестве со Стэндфордским центром профессионального развития (США). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Сбера.

"15 ноября открывается регистрация в общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников - SberStudent. Программа акселератора разработана в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития на основе контента Stanford Online. Участники пройдут образовательный модуль по теме предпринимательства и смогут запустить собственный технологический стартап. Победители разделят призовой фонд от Сбера, получат гранты от Moscow Seed Fund, а также смогут рассчитывать на преференции при обучении в вузах", - говорится в сообщении.

Регистрация продлится до 14 февраля 2022 года. Прийти на акселератор может любой желающий, наличие стартапа или идеи для него не требуется, подчеркивают в пресс-службе.

На первом этапе участники пройдут онлайн-обучение основам технологического предпринимательства: анализу соответствия продукта рынку, выстраиванию бизнес-модели, заказчиков, дизайн-мышлению. Затем они выдвинут идеи для стартапов, вокруг лучших из них сформируются команды, которые будут развивать проекты под руководством менторов. В финале пройдет "демодень": команды представят проекты топ-менеджменту Сбера, инвесторам и корпорациям, которые далее могут выступить в роли заказчиков.

"SberStudent - первая в России подобная инициатива, организованная в сотрудничестве со Стэнфордским центром профессионального развития. В ее основе - образовательная программа мирового уровня, уникальная экспертиза и опыт профессионалов <...> В рамках сотрудничества мы хотим передать российским студентам и аспирантам не только теоретические знания, но и практические навыки разработки и вывода на рынок прорывных продуктов, потому что в области технологического предпринимательства знания и их обширность не имеют ценности в отрыве от практического применения", - цитирует пресс-служба председателя правления Сбера Германа Грефа.

По данным Сбера, год назад участниками SberStudent стали 12 тыс. студентов, аспирантов и научных сотрудников со всей страны. Ожидается, что в новом акселераторе примут участие 25 тыс. человек, сообщили в пресс-службе.