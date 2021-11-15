Минпромторг выступил за маркировку в России осетровых рыб и икры

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минпромторг выступает за введение маркировки рыбной продукции и икры в России. Об этом в ходе заседания Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

"Мы, безусловно, поддерживаем проект решения по рекомендации Минпромторгу с Росрыболовством и другими органами власти проработать возможность проведения эксперимента по маркировке средствами идентификации осетровых рыб и продукции из них, в том числе - икры. Но есть предложение пойти чуть-чуть дальше и не ограничиваться проведением (эксперимента - прим. ТАСС) только по этим позициям, но расширить перечень рыбной продукции (для маркировки - прим. ТАСС), дополнив его другими видами водных биологических ресурсов", - сказал он.

Евтухов отметил, что по инициативе Минпромторга Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России завершил исследование по оценке целесообразности маркировки как раз по широкому перечню рыбной продукции. "И я хочу акцентировать, что исследование было проведено в соответствии с методическими рекомендациями в целях подготовки предложений правительству Российской Федерации. Эти рекомендации утверждены были приказом Минпромторга уже давно. Согласно предварительным результатам, доля незаконного оборота рыбной продукции по этому исследованию, подчеркиваю, составляет от 18% до 26% по разной видам продукции", - сказал заместитель министра.

По его словам, согласно результатам исследования, пока предварительно введение маркировки может коснуться порядка 1,8 тыс. предприятий. "И, по данным НИФИ, а они уже проводили такие исследования по другим видам продукции, которая у нас сегодня маркируется, средние затраты производителя на единицу такой продукции с учетом всех факторов составят менее рубля, порядка 70 копеек по их расчетам. То есть на уровень цен для потребителей влияния это не окажет, поэтому предлагаем сделать широкий спектр, провести эксперимент и по итогам эксперимента принять окончательное решение. Мы к этому готовы вместе с частным партнером", - заключил Евтухов.

Схожей позиции придерживается глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. "Необходимо идти по пути безусловной прослеживаемости", - сказал он. По его мнению, интеграция систем ветсертификации и маркировки должна быть автоматическая.