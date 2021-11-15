{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Поголовье крупного рогатого скота в Брянской области выросло на 10% в 2021 году

Всего в хозяйствах региона на данный момент насчитывается 571 100 голов крупного рогатого скота

БРЯНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Производство голов крупного рогатого скота в хозяйствах Брянской области за девять месяцев 2021 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 80% разводимых в регионе голов приходится на долю мясного скота, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"По данным за девять месяцев 2021 года, на территории Брянской области в хозяйствах всех категорий насчитывается 571 100 голов крупного рогатого скота, что составляет 110 % к уровню прошлого года. Более 80% разводимого в регионе приходится на долю мясного скота, им занимаются четыре предприятия", - пояснили в пресс-службе.

Крупнейшим производителем крупного рогатого скота в регионе считается агрохолдинг "Мираторг". Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. В середине 2020 года производитель запустил в Выгоничском районе Брянской области предприятие по переработке мясной продукции, в который инвестировал более 5,4 млрд рублей.

Теги
РоссияБрянская область
ФТС с начала года выявила 55 тыс. тонн товаров, ввозимых из Казахстана с нарушениями
Чаще всего предметами правонарушения становятся алкогольная и табачная продукция
Читать полностью