Поголовье крупного рогатого скота в Брянской области выросло на 10% в 2021 году

БРЯНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Производство голов крупного рогатого скота в хозяйствах Брянской области за девять месяцев 2021 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 80% разводимых в регионе голов приходится на долю мясного скота, сообщает в понедельник пресс-служба областного правительства.

"По данным за девять месяцев 2021 года, на территории Брянской области в хозяйствах всех категорий насчитывается 571 100 голов крупного рогатого скота, что составляет 110 % к уровню прошлого года. Более 80% разводимого в регионе приходится на долю мясного скота, им занимаются четыре предприятия", - пояснили в пресс-службе.

Крупнейшим производителем крупного рогатого скота в регионе считается агрохолдинг "Мираторг". Компания осуществляет полный цикл производства: от растениеводства и производства мяса до переработки и реализации мясопродуктов в фирменной розничной сети. В середине 2020 года производитель запустил в Выгоничском районе Брянской области предприятие по переработке мясной продукции, в который инвестировал более 5,4 млрд рублей.