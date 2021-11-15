Павильон России на ЭКСПО-2020 в Дубае входит в тройку самых посещаемых

ДУБАЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский павильон входит в тройку самых посещаемых на ЭКСПО-2020 в Дубае, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, посетивший выставку в понедельник.

"Российский павильон на ЭКСПО-2020 входит в тройку самых посещаемых, в сутки к нам приходят от 10 тыс. до 20 тыс. человек", - сказал министр, являющийся председателем организационного комитета по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия РФ в выставке. Мантуров вручил сертификат полумиллионного посетителя павильона.

Он напомнил, что главная идея российской экспозиции - "Механика чуда", сконцентрирована вокруг гигантской скульптуры мозга в сопровождении проекционных технологий, представляющих нейронные связи в мозге.

На первом этаже павильона представлены временные экспозиции различных экспонентов: российских регионов, бизнеса и культуры. В ближайшее время начнется месяц Москвы, посвященный заявке России на проведение ЭКСПО-2030. В случае победы Москвы выставка в столице будет проводиться с 27 апреля по 27 октября 2030 года в районе Новой Москвы вблизи аэропорта Внуково.

Как сообщает Минпромторг, 4 декабря на ЭКСПО-2020 состоится Национальный день России, в рамках которого состоится форум The Russia Forum: driving the future. В качестве участников приглашены лидеры мнений, представители органов власти и бизнеса из России, ОАЭ и других стран.