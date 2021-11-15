Санкции ЕС против Белоруссии будут включать разрыв лизинговых контрактов с "Белавиа"

ЛОНДОН, 15 ноября. /ТАСС/. Согласованные странами ЕС санкции против Белоруссии включают разрыв лизинговых контрактов с компанией "Белавиа". Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени, слова которого приводит агентство Reuters.

"Контракты, в соответствии с которыми самолеты предоставлены в лизинг "Белавиа", по сути будут разорваны, - сказал он. - Самолеты будет необходимо вернуть, а в противном случае, полагаю, предстоит судебное разбирательство".

В лизинге находится больше половины воздушного парка "Белавиа". По словам Коувени, через ирландские компании белорусский авиаперевозчик взял в лизинг 17 самолетов.