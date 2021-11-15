Пушилин поблагодарил Путина за расширение доступа товаров ДНР и ЛНР на российский рынок

ДОНЕЦК, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за издание указа, расширяющего доступ товаров из республик Донбасса на российский рынок. Об этом Пушилин написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"Сегодня своим указом Владимир Владимирович Путин сделал еще один важнейший шаг в поддержку республик - Россия в полной мере открыла свои рынки для производимых у нас товаров", - отметил глава ДНР. "От имени жителей Донецкой народной республики благодарю президента Российской Федерации за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг", - заявил Пушилин.

"Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть квот, как на наш экспорт, так и на импорт из Российской Федерации дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации", - подчеркнул глава ДНР.

По его словам, трудно умалить важность этого указа для республик Донбасса во время экономической блокады, объявленной Украиной и странами Запада. "Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест", - добавил Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что Россия все годы войны в Донбассе оказывала республикам неоценимую политическую и гуманитарную помощь. В частности, он отметил, что признание РФ документов ДНР и ЛНР восстановило гражданские права жителей Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации. Согласно указу, Путин поручил правительству РФ в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из Донецкой и Луганской народных республик. Речь идет в том числе об участии таких товаров в госзакупках наравне с российскими. Кроме того, правительству также в месячный срок поручается обеспечить признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых организациями, фактически действующими в ДНР и ЛНР. В числе мер поддержки президент РФ поручил кабмину обеспечить неприменение количественных ограничений экспорта и импорта в отношении товаров, перемещение которых осуществляется через государственную границу РФ на территории указанных районов или с таких территорий (за исключением отдельных видов товаров).