Эксперты: подготовка кадров для Севморпути должна идти с учетом условий Крайнего Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 15 ноября. /ТАСС/. Подготовка кадров для работы на объектах Северного морского пути (СМП), где сейчас зафиксирована острая нехватка специалистов, должна вестись с учетом суровых климатических условий Крайнего Севера. В числе ключевых компетенций специалистов должна быть психологическая выносливость и универсальность, об этом в понедельник в Архангельске на конференции по привлечению кадров в Арктику сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области Дмитрий Плотников.

"Одним из важнейших вопросов является кадровое обеспечение. Техника и технологии требуют высокомотивированных, подготовленных специалистов, способных действовать в экстремальных условиях Севера. Кто-то на кадровом рынке ищет прежде всего "мозги", кто-то - "руки". Нам нужны и те, и другие. Активные, дерзкие, хорошо физически подготовленные и способные на поступки в экстремальных ситуациях люди", - сказал Плотников.

По словам Плотникова, приоритетом для развития Арктической зоны сейчас является развитие арктических территорий РФ, увеличение турпотока и развитие Севморпути. В Мурманской области увеличивается турпоток, а в рамках развития Севморпути реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, в том числе по перевалке угля, минеральных удобрений, нефтепродуктов, по обслуживанию судов, транзиту контейнеров. Успешное развитие этих проектов, по мнению Плотникова, зависит от обеспечения безопасности сотрудников, для этого нужно привлекать кадры, умеющие работать в экстремальных условиях.

"Для формирования благоприятного инвестиционного климата важна безопасная среда в Арктике, создание комфортных и безопасных условий жизнедеятельности населения на ее территории. Мы ведем целенаправленный поиск тех лиц, которые в дальнейшем могут не только непосредственно выполнять задачи в зоне чрезвычайных ситуаций, но и руководить людьми. Есть много непрофильных для МЧС России специальностей, которых наши вузы не готовят, поэтому в учебных заведениях мы ведем поиск таких специалистов", - отметил Плотников.

Это мнение разделяет и Алексей Фадеев, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области, главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г. П. Лузина Кольского научного центра РАН. По его мнению, сейчас в Арктике крайне важны специалисты, способные обеспечить безопасность людей.

"Наибольшее количество инцидентов с летальным исходом происходит не во время добычи углеводородных ресурсов, а во время транспортно-логистических операций, когда людей доставляют на буровые установки, на платформы и так далее. Принимая во внимание те условия, в которых планируем реализовывать наши арктические проекты, развивать Северный морской путь, вопросы реагирования в чрезвычайных ситуациях, организации поиска и спасения людей приобретают первостепенное значение", - сказал Фадеев.

О профориентации и стажировках

Чтобы привлечь на работу в Арктику специалистов с универсальным набором компетенций и способных выполнять задачи в суровых природных условиях, нужно делать ставку на программы профориентации и специальных стажировок. Такое мнение высказала проректор по работе с филиалами и международной деятельности, ФГБОУ ВО "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова" Елена Смягликова. Вуз на протяжении последних лет реализует специальную кадетскую программу, выпуская специалистов, способных работать в море на различных типах судов.

"У нас <...> создан центр морских арктических компетенций. Ядром является уникальный тренажерный комплекс для управления реактивной установкой. И как раз повышает квалификацию экипажа универсальных атомных ледоколов проекта 22220 типа "Арктика". Несколько лет подряд мы реализуем кадетскую программу, у нас несколько институтов, в том числе морская академия, которая выпускает специалистов для работы на море и на арктическом флоте. Мы реализуем специальный проект, сотрудничаем с лучшими судоходными компаниями", - пояснила Смягликова, добавив, что после окончания университета трудоустраивается около 90% курсантов.

Пока госуниверситет морского и речного флота внедряет стажировки для курсантов на ведущих судоходных компаниях РФ, ряд вузов делают ставку на школьников и рассчитывают, что готовить кадры для Арктики нужно начинать именно со средней ступени образования.

"В нашем филиале создана система непрерывного инженерно-технического образования, которая охватывает все ступени: среднее профессиональное образование, высшее образование и аспирантура. Профориентация, когда ее проводит только вуз, и профориентация, когда приезжают в районы, города команда из представителей вуза и специалистов предприятий - это две большие разницы по эффекту в первую очередь. Когда вместе с вузом приезжает представитель предприятия и говорит: "работать будете там, [есть] такие возможности карьерного роста" - люди видят перспективу дальнейшего карьерного роста на всю жизнь", - высказал мнение директор института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз), ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова" Марк Ивлев.

Он также привел в пример профориентационный проект, реализуемый вузом совместно с "Севмашем" на базе всероссийского детского центра "Орленок". "Состоялись две смены, "Корабелы будущего" они называются, очень интересный проект, куда могут записаться школьники со всей страны. Наиболее заинтересованные, отличившиеся получают сертификат на целевое обучение в нашем филиале под "Севмашем", - уточнил Ивлев.

Обучение в регионах при поддержке предприятий

По мнению экспертов, наибольший эффект при подготовке кадров с универсальными компетенциями для работы в Арктике возможен при условии сотрудничества вузов с ведущими госкорпорациями или крупными ресурсодобывающими компаниями.

"Образование поддерживать и развивать в провинции не только можно, но и нужно. Это крайне важно для обеспечения квалифицированными кадрами всех предприятий, которые стратегическое значение имеют для России. Нашими ключевыми партнерами в этом процессе являются предприятия - крупнейшие верфи страны "Севмаш", крупнейшее судостроительное судоремонтное предприятие "Звездочка", "СПО "Арктика" - крупнейшее электромонтажное предприятие", - высказал мнение Марк Ивлев.

Он также отметил, что на данный момент кадровая проблема в Арктике заключается в том, что молодежь стремится переехать в другие регионы, с более теплым и мягким климатом. При этом приток специалистов из других регионов в северные территории крайне низок. Это мнение разделяет и заместитель генерального директора по управлению персоналом ОАО "ЦС "Звездочка" Михаил Голышев.

"Кадровый ресурс на территориях, которые относятся к Арктической зоне, невелик. Практически люди перемещаются внутри наших предприятий с одного в другое, а не привозятся с регионов средней полосы, других регионов РФ. Здесь надо выработать позицию, что все-таки больше привлекать в Арктику. Надо увеличивать количество бюджетных мест для студентов по программам специалитета и магистерским программам в нашем базовом университете. Дальнейший рост объемов проектов по Арктике требует незамедлительного всеобщего внимания", - сказал Голышев.