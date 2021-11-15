"Нафтогаз" примет участие в сертификации оператора "Северного потока - 2"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" примет участие в сертификации оператора проекта "Северный поток - 2". Как заявил на своей странице в Facebook в понедельник глава украинской компании Юрий Витренко, такое решение принято Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA).

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2". Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA", - написал Витренко. По его словам, компания приведет аргументы по поводу того, "почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного его соответствия европейскому энергетическому законодательству".