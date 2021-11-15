ЦРПТ сообщил о готовности молочных компаний Кубани к началу третьего этапа маркировки

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия Краснодарского края, среди которых Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и Кореновский молочно-консервный комбинат, вовремя завершат подготовку своих предприятий к третьему этапу маркировки молочной продукции со сроком годности до 40 суток. Обязательная маркировка для этой категории начинается в России с 1 декабря, сообщает в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"На третьем этапе у нас запускается 24 линии, на сегодняшний день 11 линий работают в тестовом режиме постоянно. И первый, и второй этап маркировки отработали с компанией-интегратором - "Трекмарк". В основном маркируем типографским способом, при этом небольшое количество нанесем своими силами. К 1 декабря наша компания будет готова в полном объеме", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова заместителя генерального директора по пищевым производствам Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева Юрия Ейбоженко.

В настоящее время на площадках предприятий региона проходит монтаж необходимого для маркировки оборудования. "К нам на площадку пришли щиты управления для оборудования, их уже монтируют. Ждем термострансферные принтеры. Все предыдущие этапы у нас прошли успешно, получится и на этот раз", - отметил заместитель генерального директора Кореновского молочно-консервного комбината Михаил Полежай, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь, Абинский маслосырзавод уже полностью завершил оснащение всех производственных линий. "Для линий с розливом молока изготавливаются дополнительные отбраковщики, чтобы повысить скорость, к 1 декабря все производство будет готово к старту маркировки", - приводит ЦРПТ слова директора маслозавода "Абинский" Александра Прудкина.

По данным оператора, в настоящее время в Краснодарском крае к началу третьего этапа маркировки молочной продукции также готова типография "Полипринт", которая работает с производителями еще начиная с первого этапа. "Мы более 20 лет занимаемся производством гибкой пищевой упаковки, полиэтиленовых пленок, в том числе для розлива молочной продукции. Имеем успешный опыт нанесения маркировки начиная с первого этапа. К третьему, соответственно, готовы полностью", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова коммерческого директора типографии "Полипринт" Николая Ляшко.

Маркировка молочной продукции началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, с 1 декабря вступят в силу требования маркировать продукцию со сроком годности 40 дней и менее.