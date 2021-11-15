Минпромторг предложил механизм "второй лишний" для госзакупок некоторых важных лекарств

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минпромторг предлагает ввести механизм "второй лишний", предполагающий отклонение заявок иностранных производителей при наличии отечественных, для госзакупок ряда стратегически важных лекарственных средств. Соответствующий проект постановления правительства разработало министерство, сообщила его пресс-служба.

"Он предполагает введение механизма ограничений закупок для государственных и муниципальных нужд стратегически значимых лекарственных средств, но в пилотном режиме - в отношении ограниченного перечня препаратов, производимых в стране по полному циклу (включая синтез молекулы действующего вещества)", - говорится в сообщении.

По механизму "второй лишний" в конкурсе на закупку препарата побеждает производитель, который выпускает препарат на территории ЕАЭС по полному циклу, а если таких заявок несколько, они соревнуются по критерию наименьшей цены, пояснило министерство. Если заявок по полному циклу в рамках конкурса нет, может применяться механизм "третий лишний", предполагающий соревнование участников с частичной локализацией и исключение иностранных производителей без локализации или закупка без ограничений.

В перечень на первом этапе могут войти 15 лекарственных препаратов, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров, чьи слова приводятся в сообщении. "Российские фармпредприятия уже обеспечивают производство этих препаратов по полному циклу, а мощности этих производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения", - отметил он. Минпромторг рассчитывает, что механизм "второй лишний" позволит ускорить локализацию производства полного цикла лекарств из перечня стратегически значимых, не вводя запретов на деятельность иностранных производителей на территории РФ.