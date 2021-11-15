Источник: металлурги обсуждают с Минфином дифференцированную ставку НДПИ на уголь

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Металлургические компании обсуждают с Минфином РФ дифференцированную ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на коксующийся уголь, сообщил ТАСС источник в одной из компаний.

"Металлургические компании и Минфин продолжают согласовывать ставку НДПИ на коксующийся уголь - обсуждается дифференциация ставки в зависимости от марки угля", - сообщил собеседник агентства.

ТАСС направил запрос в Минфин РФ.

Ранее планировалось, что Госдума рассмотрит законопроект, вводящий акциз на жидкую сталь и новый расчет НДПИ на коксующийся уголь и железную руду, во втором чтении во вторник, 16 ноября. Однако обсуждение этого вопроса было перенесено на дополнительное пленарное заседание 17 ноября, сообщил ТАСС источник в аппарате Госдумы. В понедельник поправки правительства к законопроекту были рассмотрены бюджетным комитетом Госдумы и приняты за основу.

Согласно законопроекту "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", ставку НДПИ на коксующийся уголь предлагается установить на уровне 1,5% от средней за налоговый период цены на сырье на базисе FOB HCC Australia (вместо текущей ставки в размере 57 рублей). В поправках к законопроекту предлагается применять для расчета среднюю за налоговый период цену на коксующийся уголь в соответствии с индексом SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal OTC Futures / Options.