В ВТО констатировали замедление роста торговли товарами в мире

ЖЕНЕВА, 15 ноября. /ТАСС/. Темпы роста мировой торговли товарами замедляются после резкого подъема в первые шесть месяцев года, последовавшего за спадом, вызванным пандемией коронавируса. Согласно опубликованным Всемирной торговой организацией (ВТО) в понедельник в Женеве данным, индекс торговли товарами составляет сейчас 99,5 пункта по 100-балльной шкале, хотя в августе он достигал рекордной отметки в 110,4 пункта.

Как отметили в ВТО, "глобальная торговля товарами испытывает замедление после резкого роста, который последовал за первоначальным потрясением от COVID-19". Индикатор "Барометр торговли товарами", отражающий тенденции в глобальной коммерции, "составляет 99,5 пункта, что близко к базовому индексу в 100 пунктов". В августе индикатор равнялся 110,4 пункта, что "отражало как силу оживления торговли, так и глубину вызванного пандемией в прошлом году шока".

"Снижению "Барометра" способствовали недавние потрясения с поставками, включая заторы в портах вследствие резкого увеличения заказов на импорт в первой половине года и сбои в производстве товаров, которыми широко ведется торговля", - отметили эксперты, подчеркнув, что речь идет, в частности, об автомобилях и полупроводниках. В ВТО видят в нынешней ситуации признаки "ослабления спроса". Тем не менее, как считают в организации, накопившиеся задержки в портах "вряд ли будут устранены", поскольку грузопоток находится на рекордном уровне или близок к таковому.

Из компонентов "Барометра" особенно сильно снизился индекс "торговля автомобилями", составляющий сейчас 85,9 пункта. На дефицит полупроводников указывают индекс "электронные компоненты" (99,6). Индексы "морские контейнерные перевозки" (100,3), "сырье" (100) "также почти вернулись к прежним тенденциям". Только индекс "фрахт воздушных судов" (106,1) остается высоким, поскольку воздушный транспорт рассматривается в нынешних условиях как альтернатива морским перевозкам.

Авторы исследования обратили внимание на тот факт, что нынешние показатели "Барометра торговли товарами" в целом соответствуют опубликованным ВТО 4 октября "пересмотренным прогнозам", согласно которым в 2021 году в мире ожидается рост объема торговли товарами в 10,8%, а в 2022-м - 4,7%.

"Барометр торговли товарами", пояснили в ВТО, отражает "в реальном времени траекторию торговли товарами относительно недавних тенденций". Это главный индикатор, сигнализирующий об изменении роста мировой торговли за два-три месяца до публикации статистики об объеме торговли. Если "Барометр" равен 100 пунктам, то это означает, что ожидаемое "развитие торговли соответствует недавним тенденциям". Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза об ускорении роста торговли, а ниже - на ослабление темпов.