Глава Volkswagen рассчитывает, что дефицит полупроводников закончится в ближайшее время

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор германского автоконцерна Volkswagen Герберт Дисс выразил надежду на то, что непростая ситуация на рынке полупроводников, вызванная мировыми проблемами с поставками микросхем, улучшится в ближайшее время.

"Мы продолжаем двигаться вперед и пытаемся справиться с этим [дефицитом полупроводников], - заявил Дисс в понедельник, выступая в Берлине на экономической конференции, организованной газетой Suddeutsche Zeitung. - Я надеюсь, что худшее позади". При этом гендиректор Volkswagen отверг утверждения о том, что нехватка полупроводников застала автомобильную промышленность врасплох. По словам Дисса, еще до начала пандемии коронавируса он обсуждал возможные перебои с поставками комплектующих, обусловленные возросшим спросом на электронику. Однако, как подчеркнул глава германского концерна, "предвидеть фактические масштабы дефицита полупроводников, в том числе в Volkswagen, было невозможно".

Вместе с тем Дисс подтвердил озвученные ранее прогнозы, согласно которым в 2022 году производство и продажи автомобилей марки Volkswagen окажутся в довольно непростой ситуации. "В следующем году мы точно не сможем выпустить все автомобили, которые запланировали", - предупредил он.

Ранее президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст выразил мнение, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Как он сказал британской вещательной корпорации Би-би-си, пройдет пара лет, прежде чем появится достаточно дополнительных мощностей для производства чипов. Глобальный дефицит микросхем, который имеется в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили.

Мировые проблемы с поставками микросхем вынуждали многих автогигантов приостанавливать производство на несколько недель и переводить сотрудников на сокращенный рабочий день. Например, в конце апреля германский автоконцерн Daimler сообщал о переводе 18,5 тыс. работников двух своих предприятий на неполный рабочий день в связи с перебоями в поставках по всему миру важных электронных компонентов, в том числе микросхем. Изменения рабочего графика коснулись большей части персонала заводов Mercedes-Benz в Раштатте и Бремене. Volkswagen также переводил тысячи сотрудников на заводе в Эмдене на неполный рабочий день.