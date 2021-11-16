В Счетной палате заявили о неэффективности системы ОМС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Расходы на здравоохранение в России находятся на самом низком уровне среди 31 рассматриваемой страны, при этом доля внебюджетных расходов является самой высокой, сообщает Счетная палата в своем отчете "Анализ эффективности функционирования системы обязательного медицинского страхования в Российской Федерации".

Для анализа ведомство использовало данные 31 страны, из которых 14 стран преимущественно финансируются по бюджетной схеме и 17 стран - преимущественно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

"В Российской Федерации расходы на здравоохранение, в том числе государственные расходы, находятся на самом низком уровне среди всех рассматриваемых стран, доля внебюджетных расходов является самой высокой среди всех рассматриваемых стран, превосходя максимальные значения этого показателя как по группе стран с бюджетной моделью, так и по группе стран со страховой моделью", - говорится в документе.

Счетная палата объясняет такие данные в первую очередь тем, что практически во всех рассматриваемых странах лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении входит в программы государственных гарантий по предоставлению медицинской помощи.

"Данные о потреблении амбулаторной помощи по РФ, представленные в базе данных Организации экономического сотрудничества и развития (далее - ОЭСР), свидетельствуют, что по этому показателю Россия превосходит любую из стран с бюджетной системой финансирования и находится на уровне выше среднего для стран с ОМС", - добавили в ведомстве.

Также по данным ведомства, обеспеченность населения РФ койками выше, чем в любой из рассматриваемых стран с бюджетной системой. Среди стран с системой ОМС Россия по этому показателю также относится к странам с наиболее высокими значениями.