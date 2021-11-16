Исследование: доля импорта в российской непродовольственной рознице составляет до 75%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Доля импортной продукции в российской непродовольственной рознице составляет до 75%, этот показатель практически не изменился за последние пять лет. Об этом говорится в исследовании ИГМУ ВШЭ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ провел исследование по оценке импортных товаров в розничной торговле России. Из расчетов были исключены продовольственные товары, автомобили и топливо, отмечается в материале.

"Результаты показывают, что в настоящее время доля импорта на российском рынке товаров повседневного спроса составляет около 75%", - говорится в тексте сообщения.

За последние 5 лет этот показатель оставался довольно устойчивым и практически не изменился. Наиболее высокой доля импорта остается в структуре розничных продаж автозапчастей, детских игр и игрушек (свыше 90%), а также одежды и обуви (80-90%), отмечается в материале.

Доля импорта в розничных продажах одежды несколько уменьшилась - с 86,1% в 2017 году до 82% в первом полугодии 2021 года. В меньшей степени от импорта зависят продажи спорттоваров (48%), бытовой химии и косметики (57%), а также товаров для дома. Хотя даже в этих категориях с 2017 года наблюдается незначительный, но стабильный рост доли импорта. Несмотря на разрыв логистических и товарных цепочек, вызванных пандемией коронавируса, доля импорта в российской непродовольственной рознице не уменьшилась. В 2020 году доля импорта даже несколько увеличилась по сравнению с 2019 годом - до 75,8% с 73,5%, добавляется в сообщении.

Причины высокой доли импорта и эффект для экономики

"Подобные результаты имеют важное значение с точки зрения экономической политики. К примеру, в настоящее время обсуждается вопрос снижения порога конкурентные позиции внутреннего ретейла, товарные ресурсы которого также формирует преимущественно импорт, но не изменит структуру розницы в пользу отечественного производителя, лишь приведет к росту цен для конечных потребителей", - приводятся в сообщении слова директора Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марселя Салихова.

Большие объемы импортной продукции в рознице обусловлены структурными факторами, ограниченными возможностями внутреннего производства, а также особенностями потребительских предпочтений россиян. Однако косвенным следствием является то, что изменение условий импорта товаров (ставки таможенных пошлин, лимиты беспошлинного ввоза и прочее) оказывают сильное влияние на конечные цены и могут стать важным фактором инфляционного давления, добавляется в сообщении.

В условиях современной экономики разделение между "импортным" и "отечественным" производством носит условный характер. Практические любое внутреннее производство в той или иной степени зависит от поставок импортных комплектующих или сырья. Поэтому под импортным понимается готовый продукт, доступный для конечного использования потребителем, который поступил из-за границы, заключается в материале.

Об исследовании

Методика НИУ ВШЭ по оценке доли импорта в розничной торговле основывается на пересчете импорта потребительских товаров по отдельным группам в конечные цены. Для подобного пересчета используются данные по таможенным пошлинам, наценке в оптовой и розничной торговле по отдельным рынкам. Доля импорта оценивается как отношение импортной продукции в конечных ценах к общему объема розничной торговли данной товарной позиции. Расчеты основываются на официальных источниках - данных Росстата и Федеральной таможенной службы.