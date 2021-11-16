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Джонсон предостерег Европу от растущей зависимости от российских углеводородов

Премьер-министр Великобритании при этом назвал Россию великой страной и призвал не забывать о ее вкладе в разгром нацизма
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон EPA-EFE/ROBERT PERRY
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© EPA-EFE/ROBERT PERRY

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что перед Европой вскоре встанет выбор: увеличить зависимость от поставок российских углеводородов или выступить в поддержку Украины, а вместе с этим - в защиту дела мира и стабильности. Об этом глава британского правительства заявил, выступая в понедельник вечером с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

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"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал Джонсон.

В субботу глава МИД Великобритании Элизабет Трасс высказалась еще более конкретно, призвав страны в Европе "выступать единым фронтом в противодействии сооружению газопровода "Северный поток - 2". Говоря про газопровод, строительство которого было завершено еще в сентябре, она выступила с утверждением, что усиление зависимости от российского газа угрожает подорвать европейскую безопасность.

При этом британский премьер назвал Россию великой страной и высказался против любых попыток изолировать ее. "Когда мы говорим, что поддерживаем суверенитет и целостность Украины, мы делаем это не потому, что хотим противостоять России или потому что хотим каким-то способом стратегически изолировать или дестабилизировать эту великую страну. Никогда не нужно забывать, [особенно] в это время поминовения [14 ноября в стране было Поминальное воскресенье, когда вспоминали британцев, ставших жертвами военных конфликтов], что пролитая русская кровь дала возможность разгромить нацизм", - сказал Джонсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что основной упор Лондон намерен делать на взаимодействии с теми государствами, которые разделяют его ценности. Подобный подход он объяснил "обязательством в области демократии и свободы", которое лежит на Великобритании.

С кем намерен сотрудничать Лондон

"Я верю в то, что концепция коалиций, появляющихся в областях науки, безопасности, ценностей, финансов, дипломатии и, прежде всего, народов, должна быть в основании того, что делает Глобальная Британия [концепция британского правительства, призванная продемонстрировать новую роль Великобритании в мире после выхода из ЕС].

Очевидно, что некоторые страны не разовьются до свободной рыночной демократии, и мы должны ясно отдавать себе в этом отчет", - сказал глава британского правительства. "Мы должны иметь с этим дело, должны вести с этим работу, обязаны иметь отношения, которые должны быть насколько это возможно дружественными и прагматичными. Но в результате мы будем работать более тесно с теми, кто разделяет наши ценности, нашу направленность", - заметил Джонсон.

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УкраинаВеликобританияРоссияДжонсон, БорисТрасс, Элизабет
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