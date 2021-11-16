Великобритания намерена стать лидером в сфере квантовых вычислений к 2040 году

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Великобритания намерена создать квантовый компьютер общего назначения и к 2040 году стать мировым лидером в сфере квантовых вычислений. Об этом заявил глава британского правительства Борис Джонсон, выступая в понедельник с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

"Я устанавливаю для Соединенного Королевства амбициозную цель - создать квантовый компьютер общего назначения и обеспечить себе крупнейшую долю рынка квантовых вычислений к 2040 году", - сказал Джонсон, добавив, что Великобритания "намерена вновь стать научной сверхдержавой" и активно развивать сферу зеленых технологий, которые, согласно планам правительства, должны создать в стране более 100 тыс. рабочих мест.

По словам главы кабмина, королевство не должно попасть в зависимость от иностранных технологических решений, что "в конечном счете грозило бы подорвать национальную безопасность". При этом сама Великобритания рассчитывает "распространять свои ценности", экспортируя собственные высокотехнологичные продукты, одним из которых Джонсон назвал разработанную Оксфордским университетом вакцину от коронавируса.

В своей речи премьер также назвал успехом результаты 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), завершившейся в Шотландии 13 ноября. По его словам, несмотря на отсутствие прорывов, которые помогли бы остановить глобальное потепление, принятые в Глазго решения помогут замедлить этот процесс. Он также подчеркнул, что до проведения COP27 в Египте осенью следующего года Великобритания продолжит активно призывать другие страны повысить планку климатических обязательств.

"Мы будем работать с нашими партнерами по всему миру. [Мы будем] работать без устали и никогда не сдадимся. Вот глобальная Британия в действии, - сказал Джонсон. - Я знаю, какое разочарование вызвало ослабление наших обязательств [в отредактированном в последнюю минуту под давлением ряда стран тексте итоговой декларации форума], когда мы уже стояли на пороге решения отказаться от угля. Но скажу вам так: я в политике уже давно и вижу, когда переломный момент достигнут".