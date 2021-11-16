Эксперты: оптовые цены на подсолнечник в России за неделю выросли на 550 рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Оптовые цены на подсолнечник в России за неделю увеличились на 550 рублей, до 36 тыс. 50 рублей за тонну, цены на сырое подсолнечное масло остались на прежнем уровне. Об этом говорится в сообщении аналитической компании "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков.

"На прошлой неделе средние цены на подсолнечник выросли на 550 рублей, до 36 тыс. 050 руб. за тонну, сырое подсолнечное масло осталось на уровне 87 675 рублей за тонну (включая НДС)", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, часть маслозаводов была вынуждена повысить закупочные цены, немного подросли экспортные цены на масло. Некоторым переработчикам пришлось повысить цены, так как они не смогли найти достаточного количества предложений после резкого снижения цен неделей ранее. "Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать - мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах", - говорится в сообщении.

Эксперты также сообщили, что экспортные цены на подсолнечное масло выросли на $10, до $1 375 за тонну на фоне активного спроса на черноморское масло.

Дополнительным фактором роста стало ослабление рубля, курс которого к доллару США за неделю опустился на 2,1%, до 72,6, пояснили в "Совэконе".

"Мы не ждем продолжения заметного роста цен на подсолнечник. Основные факторы остаются прежними: окончание уборки высокого урожая и резкое снижение конкуренции среди покупателей в текущем сезоне на фоне фактического запрета экспорта", - сообщили аналитики. По их мнению, на цены также оказывает влияние повышение экспортной пошлины на подсолнечное масло с декабря до $277 с $194,5/т в настоящее время.