Правительство РФ до 2024 года выделит 37 млрд рублей на подключение школ к интернету

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ с 2022 по 2024 годы выделит из федерального бюджета в качестве субсидий 37 млрд рублей на подключение российских школ к интернету и обеспечение их безопасного доступа к государственным информационным системам. Об этом говорится в проекте постановления кабмина, который есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, в 2022 году школы получат 6,037 млрд рублей, в 2023 году - 11,666 млрд рублей, в 2024 году - 19,296 млрд рублей. Среди крупных объемов выделяемых субсидий можно выделить субсидии Башкортостану (около 1,8 млрд рублей), Дагестану (порядка 1,116 млрд рублей), Краснодарскому краю (1,092 млрд рублей), а также Татарстану (861,6 млн рублей) в 2023 году.

Объем субсидий в тот или иной регион будет зависеть от количества коммутаторов с 24 портами, необходимых для оснащения всех общеобразовательных организаций интернетом, а также средней стоимости коммутатора с учетом строительно-монтажных работ. В порты коммутатора подключаются точки доступа Wi-Fi из расчета оснащения одной точкой доступа каждых двух учебных кабинетов. В каждой школе, согласно проекту постановления, должно быть не менее одного коммутатора.

Указанные изменения вносятся в государственную программу РФ "Информационное общество".