В Хабаровском крае в ближайшие четыре года запустят три молочных предприятия

ХАБАРОВСК, 16 ноября. /ТАСС/. Инвесторы в Хабаровском крае введут в ближайшие четыре года три предприятия по производству молока с общим объемом инвестиций в размере более 5,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела инвестиций, развития экспорта и кадровой обеспеченности регионального Минсельхоза Юлия Жукова.

"Один из проектов - проект ООО "Даниловка" в селе Некрасовка в Хабаровском районе. Срок реализации - 2022-2024 годы, объем инвестиций - 1 850 млн рублей, планируемое поголовье крупного рогатого скота - 2,5 тыс. голов, проектная мощность предприятия - 24,1 тыс. тонн молока в год. У инвестора имеются земельные участки, необходимые для создания кормовой базы первого и второго этапов проекта, выкуплен имущественный комплекс в Некрасовке, разработан бизнес-план, начать строительство планируется в 2022 году", - сказала Жукова.

Еще одно предприятие мощностью 15,3 тыс. тонн молока в год планирует построить компания "Хабаровское молоко" (ООО "Спорос"). На предприятии будут держать около 2,5 тыс. коров. Проект запустят в 2025 году, объем инвестиций превысит 3,3 млрд рублей, сейчас инвестор подбирает подходящие земельные участки в районе имени Лазо.

Жукова рассказала также о проекте компании "Зеленое поле", который планируется к реализации в селе Красицкое в Вяземском районе. Инвестор разработал бизнес-план, подал заявку на признание проекта масштабным приоритетным проектом края. Однако земля, которую хотели взять под новое предприятие, является предметом судебного спора, сейчас вопрос с участками решается. Предприятие мощностью 1,1 тыс. тонн молока будет держать 300 коров. В проект готовы вложить более 140 млн рублей, ввод запланирован на 2024 год, уточнила собеседница агентства.

Хабаровский край обеспечивает себя молоком на уровне 10%, общая потребность в молоке и молочных продуктах составляет 430 тыс. тонн в год, сообщила ТАСС заместитель начальника управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы - начальник отдела животноводства краевого Минсельхоза Елена Талалай. Она отметила, что по молоку пока отмечается снижение производственных показателей на 10%. Ожидаемый объем производства молока в хозяйствах всех категорий за 10 месяцев это года составит 19 тыс. тонн - это 90,5% к тому же периоду прошлого года, 84,1% от планового показателя в 22,6 тыс. тонн.