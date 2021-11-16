НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан договорились об экспорте электроэнергии из РФ, условия поставок электроэнергии в дальнейшем определят коммерческие компании, сообщил ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

"Достигнута договоренность о том, что такие поставки электроэнергии будут, но должны быть обеспечены коммерческие условия. Условия будут прорабатываться между коммерческими компаниями", - сказал он.

По словам Новака, на встрече с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым 15 ноября стороны обсудили и другие вопросы сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, в том числе вопросы нефтегазовой отрасли.

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" (оператор экспорта-импорта электроэнергии) Александра Панина сообщала, что компания обсуждает возможность поставки электроэнергии в Казахстан в ноябре текущего года на фоне возможности возникновения дефицита. По ее словам, в "идеальном сценарии" "Интер РАО" могла бы поставлять порядка 600 МВт электроэнергии.