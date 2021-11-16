В Минэнерго РФ не приняли решение о возобновлении поставок электроэнергии на Украину

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Россия и Украина в настоящий момент не обсуждают рост поставок угля, в Минэнерго РФ таких запросов не поступало. Также нет и решения по возобновлению экспорта электроэнергии из России на Украину. Об этом ТАСС сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

"Нет. У них свой баланс, у нас свой. У нас особо нет там обсуждений", - сказал он, отвечая на вопрос, обращалась ли украинская сторона с просьбой нарастить поставки угля из РФ, чтобы ликвидировать возможный дефицит электроэнергии на Украине.

Шульгинов также добавил, что нет и решения о поставках непосредственно электроэнергии. "У нас нет решения о поставках на Украину", - отметил он.

5 ноября стало известно, что Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, решила провести внеплановые проверки пяти генерирующих компаний из-за отсутствия достаточного количества угля на тепловых электростанциях этих компаний и увеличения аварийности энергоблоков.

О запрете импорта электроэнергии на Украине

В Минэнерго Украины утверждали, что Киев не будет возобновлять с ноября импорт электричества из России и Белоруссии, так как запасов угля для стабильного прохождения отопительного сезона достаточно, и производители электроэнергии располагают финансовыми возможностями для закупки угля, в том числе импортного. Однако позже ведомство заявило, что запасов угля на двух из трех тепловых электростанциях государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" хватит лишь на пять-шесть дней работы.

Осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина возобновила поставки электроэнергии из России. Однако в апреле 2020 года регулятор в сфере энергетики запретил такой импорт. 29 сентября 2021 года Национальная комиссия Украины (НКРЭКУ), осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии до 1 ноября. В феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев планирует до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую.

В конце октября был проведен конкурс на покупку мощности для импорта электроэнергии из России, однако конкурс означает, что у компаний есть пока только теоретическая возможность купить ее в РФ и в Белоруссии. Однако врио главы блока трейдинга "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии) Александра Панина отмечала, что компания не ведет переговоров с украинской стороной о поставках электроэнергии.