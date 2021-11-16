Два производственных комплекса появятся в районах Москвы Очаково-Матвеевское и Митино

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Два производственных комплекса общей стоимостью 4 млрд рублей построят в московских районах Очаково-Матвеевское и Митино в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала года вынесено уже 14 решений о предоставлении земли в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. На участках общей площадью 14,86 га появятся новые производственные объекты, где будет создано более 2,4 тыс. рабочих мест. Совокупный объем планируемых инвестиций - около 12,4 млрд рублей. Два новых решения позволят построить производственные комплексы в районах Очаково-Матвеевское и Митино. Ожидается, что инвесторы вложат в эти проекты 4 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в районе Митино инвестор планирует построить высокотехнологичный производственный комплекс общей площадью около 40 тыс. кв. м, вложить в проект порядка 2 млрд рублей и создать 200 рабочих мест.

Как добавил руководитель департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, чьи слова также приводятся в материале, в районе Очаково-Матвеевское на земельном участке площадью 1,1 га планируется возвести комплекс площадью около 15 тыс. кв. м. Инвестиции в новый объект составят 2 млрд рублей, там будут созданы около 500 рабочих мест.

"Комплекс позволит расширить производственные мощности уже действующих предприятий, расположенных в столичных районах Строгино и Крылатское, где выпускается широкий ассортимент пищевой продукции, в том числе, кондитерские и хлебобулочные изделия, кулинария, а также производится обжарка кофейного зерна", - уточнил Прохоров.

Масштабные инвестиционные проекты - инструмент, позволяющий привлекать инвесторов к расширению промышленных производств, строительству социально значимых объектов, созданию рабочих мест и новых точек притяжения горожан в Москве. Для их реализации город на шесть лет предоставляет инвесторам без торгов в аренду земельный участок для строительства. Инвесторов выбирают на заседании Градостроительно-земельной комиссии на основании заявок, где описана концепция, обозначены сроки строительства, экономический и социальный эффект.