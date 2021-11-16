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Токаев назвал КТК крупнейшим нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России

По словам президента Казахстана, запуск КТК дал импульс освоению месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) за годы своего существования стал крупнейшим нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России. Об этом заявил во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественном заседании участников КТК в честь 25-летия подписания договора акционеров.

"Консорциум стал крупнейшим международным нефтетранспортным проектом с участием Казахстана и России, а также ведущих нефтяных компаний Chevron, Eni, Shell и других", - сказал он.

По его словам, запуск КТК дал импульс освоению месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. "На них сегодня приходится 60 процентов всей нефтедобычи страны", - отметил глава государства.

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КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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