"Трансмашхолдинг" представил концепт нового пассажирского вагона "елочкой"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) представил на Транспортной неделе концепт нового некупейного вагона "елочкой", передает корреспондент ТАСС с церемонии.

Концепт "елочка" получил название благодаря особому размещению спальных мест: капсулы располагаются по диагонали по отношению к проходу. В макете представлены два варианта использования пространства: персональная капсула и открытое купе. Индивидуальная капсула отделена стенкой и шторкой от общего коридора, ориентирована на пассажиров, которые путешествуют в одиночку. Второй вариант - открытое купе - рассчитан на тех, кто осуществляет поездки семьей, с детьми, большими компаниями.

Каждый пассажир в вагоне получает собственный набор зарядных станций для гаджетов, вешалки, настенные карманы и другие вещи, необходимые в дороге. Кроме этого, предусмотрены дополнительные багажные полки под потолком вагона.

Дизайн концепта разработан по заказу ТМХ в национальном центре промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Это третий вариант макета в серии проектов, предлагающих замену традиционному плацкартному вагону. Основная идея - индивидуализация пространства (личный столик, полочка, светильник, воздуховод).