На Байкальском ЦБК из шламонакопителей откачали 90 тыс. куб. м угрожавших Байкалу вод

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти 90 тыс. куб. м загрязненных надшламовых вод откачали из карт-накопителей отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, чтобы предотвратить угрозу их утечки в Байкал. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания межведомственной рабочей группы по ликвидации отходов комбината, которую возглавляет вице-премьер Виктория Абрамченко.

"За весь период из проблемных карт-накопителей удалено 89 611 куб. м надшламовой воды. Принятые меры по понижению уровня надшламовых вод в картах-накопителях БЦБК позволили нам избежать критической ситуации - перелива воды на поверхность. Хотя погодные условия - обильное таяние снега в Саянах и продолжительные дожди - увеличивали риски", - приводят в сообщении слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщила по итогам заседания Виктория Абрамченко, благодаря системной работе на площадке удалось предотвратить ухудшение экологической ситуации. "Успешно понижены и очищены надшламовые воды в картах-накопителях, что исключило риски разрушения дамб гидротехнических сооружений и залпового загрязнения озера Байкал отходами, образовавшимися в процессе деятельности БЦБК", - отметила она.

Отдельные карты-накопители БЦБК из-за обильных осадков переполнились, возникала угроза утечки. В городе Байкальске из-за этого с 13 апреля 2021 года введен режим ЧС. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова ранее сообщала ТАСС, что загрязненные надшламовые воды из переполненных накопителей, в которых хранятся отходы БЦБК, планируется откачать к декабрю 2021 года. Откачка является временным решением на тот период, пока не ликвидированы отходы комбината. Для этого были смонтированы локальные очистные сооружения.

БЦБК был введен в эксплуатацию в 1966 году, закрылся осенью 2013 года. Он был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу озера на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Основной объем составляет шлам-лигнин. По данным за 2020 год, в картах также скопилось 1,5 млн тонн надшламовых вод.

Осенью 2020 года правительство РФ назначило Федерального экологического оператора - структуру госкорпорации "Росатом" - оператором ликвидации отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.