Аналитики прогнозируют рост доли районных ТЦ и МФК с магазинами на рынке Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Доля районных торговых центров и многофункциональных комплексов с магазинами, открывающихся в Москве, будет увеличиваться в общей структуре предложения торговой недвижимости, говорится в сообщении международной консалтинговой компании CBRE во вторник.

"На рынок будет выходить все больше проектов районных торговых центров и многофункциональных комплексов, имеющих в своей структуре торговую составляющую. Новые торговые центры будут нацелены на удовлетворение потребностей населения, проживающего или работающего в непосредственной близости к проекту", - говорится в сообщении.

В релизе отмечено, что с начала 2021 года в Москве открылось пять торговых центров общей арендуемой площадью 80 тыс. кв. м. Около 70% площадей, заявленных к открытию в этом году, будут сданы в конце ноября - декабре.

"Сроки открытия нескольких торговых центров арендуемой площадью порядка 50 тыс. кв. м уже перенесены на начало 2022 года. Таким образом, в четвертом квартале к открытию ожидается 201 тыс. кв. м. Учитывая сохранение негативной эпидемиологической ситуации, девелоперы могут перенести открытия на более благоприятный период и запустить торговые центры в 2022 году. Таким образом, общий объем открытий может составить 250 тыс. кв. м по итогам года", - уточняется в релизе.

Также сохраняется тенденция сокращения площади новых торговых центров. Если в 2015-2016 годах средняя площадь открывающихся ТЦ составляла 46 тыс. кв. м, то последние четыре года этот показатель равняется 20-24 тыс. кв. м.