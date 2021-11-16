Европейские политики выступили против включения атомной энергетики в таксономию ЕС

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. 16 политиков из восьми стран Европы обратились к Еврокомиссии (ЕК) с требованием не включать атомную энергетику в таксономию Европейского союза - часть европейской зеленой сделки, направленной на развитие устойчивого финансирования и низкоуглеродной экономики в Европе. Об этом во вторник сообщило германское редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо к ЕК.

"Энергия из ископаемых источников, атомная энергия и газ не являются экологически чистыми и поэтому не могут быть классифицированы как устойчивые инвестиции в таксономии ЕС", - говорится в тексте. "Еврокомиссия должна исключить газ и атомную энергетику из зеленой таксономии, чтобы гарантировать ее надежность и направить инвестиции в действительно экологически чистые источники энергии", - отмечается в письме политиков. При этом они утверждали, что вложение денежных средств в газ и атомную энергетику увеличивает зависимость Евросоюза от России и других стран.

"Атомная энергетика, газ, нефть и уголь относятся к прошлому веку. Только что состоялась Всемирная конференция по климату", - подчеркнули депутат Бундестага от фракции партии "Союз-90/"Зеленые" Лиза Бадум и эксперт в области климата от "зеленых", член Европарламента Михаэль Блосс, которые входят в число подписантов письма ЕК.

"Будущее принадлежит возобновляемым источникам энергии", - настаивали политики. В этом контексте они подвергли критике стремление Еврокомиссии охарактеризовать инвестиции в новые атомные и газовые электростанции как "устойчивые", заявив, что это не так.

"Кроме того, решение должно быть принято до того, как новое правительство Германии вступит в должность. Еврокомиссия хочет водить за нос миллионы граждан Европы этим вводящим в заблуждение обозначением. Мы хотим предотвратить это", - заключили политики.

11 ноября и.о. министра охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце, выступая на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, проходящей в Глазго, заметила, что включение атомной энергетики в таксономию Европейского союза приведет к разобщенности и недостатку доверия к ней со стороны подавляющего большинства населения, а также многих вкладчиков и инвесторов.