Трутнев потребовал разработать модель доставки грузов в регионы Дальнего Востока

ТАСС, 16 ноября. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Приморский край поручил Минтрансу России разработать транспортную модель для своевременной доставки грузов в регионы Дальнего Востока. Об этом сообщила во вторник пресс-служба полпредства.

В начале осени из-за глобального логистического кризиса в портах Владивостока скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.

"Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании - без строительных материалов", - цитирует пресс-служба Трутнева. Вице-премьер поручил Минтрансу России разработать транспортную модель потоков грузов в ДФО с целью контроля сроков их доставки, отметили в полпредстве.

Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке в октябре. Прежде всего, это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. По информации Владивостокского морского торгового порта, на складе предприятия находится 2 356 TEU груза, что соответствует норме и представляет собой 1,5 судовые партии в каждом направлении. Все они будут отгружены по плану и в кратчайшие сроки.

"У нас строительный сезон в Магадане, на Чукотке. <…> Два месяца подождали строительные материалы. <…> Скажите, что мешает, какие узкие места. Нужно, скажем так, привлечь на наш рынок контейнеровозы, давайте посмотрим, что для этого нужно сделать. Другие какие-то нужны меры, скажите, какие. Но это просто ненормально. Мы можем хоть как друг другу улыбаться, но в Магадане, на Чукотке существуют проблемы с завозом продуктов первой необходимости", - сказал Трутнев.