Титов призвал вернуть безвозвратные кредиты для поддержки бизнеса

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателями Борис Титов предложил в качестве меры поддержки для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения QR-кодов, безвозвратные кредиты при сохранении 90% занятости, которые действовали в первую волну пандемии.

"Из тех мер поддержки, которые реализованы, хотелось бы, чтобы кредиты, которые сегодня начали выдаваться под 3% с условием сохранения занятости 90%, перешли немножко в другую форму, и мы вспомнили опыт прошлого, и кредиты приравнивались к тем, что выдавались в первую волну пандемии под 2%, когда их не надо было возвращать, если ты сохраняешь занятость. Если бы кредиты 3.0 выдавались бы на таких же условиях, то это было бы самым важным, решающим изменением", - сказал Титов журналистам во вторник по итогам встречи с предпринимателями в Новосибирске.

Он также отметил, что при расчете поддержки бизнеса по уровню экономических потерь введение QR-кодов необходимо приравнивать к локдауну. "Введение QR-кодов практически одинаково (с локдауном - прим. ТАСС) негативно влияет на бизнес, сильно проседает сегодня выручка у тех предприятий, которые обслуживают только посетителей с QR-кодами", - резюмировал он.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых. По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии сохранения заемщиками к 1 апреля 2021 года 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования ФОТ 3.0, предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.