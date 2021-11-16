МЭР разработало проект постановления о создании особой экономической зоны "Усть-Луга"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Минэкономразвития России разработало проект постановления о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Усть-Луга" в Ленинградской области, сообщили ТАСС в министерстве.

"Минэкономразвития подготовило проект постановления о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Ленинградской области на территории Кингисеппского муниципального района. Постановление о создании ОЭЗ подготовлено по поручению президента и правительства России на основании заявки от властей региона", - сообщили в министерстве.

Как пояснил ТАСС заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, создание ОЭЗ обеспечит условия для строительства газоперерабатывающего и газохимического производственного комплекса в Усть-Луге, который должен стать одним из крупнейших в мире и позволит полностью заместить импортные полимеры в России. По словам замминистра, на территории ОЭЗ планируется создать более 5,5 тыс. рабочих мест.

"Получены подтверждения от двух потенциальных резидентов о намерениях инвестировать в производство на территории ОЭЗ порядка 2 трлн рублей за три года", - добавил Галкин.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подчеркнул, что создание комплекса и введение особых условий в рамках ОЭЗ помогут привлечению в область "сопутствующих производств переработки газовых фракций, полимеров, малотоннажной химии и других промышленных производств и исследовательских центров".

Толчок дальнейшему импортозамещению

Создание ОЭЗ "вокруг беспрецедентного по мировым масштабам конгломерата мощностей по глубокой переработке углеводородов" должно послужить дополнительным импульсом развития для развития экономики региона и страны в целом, считает генеральный директор АО "Русгаздобыча" Константин Махов. С ним согласен директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко.

"Комплекс даст толчок дальнейшему импортозамещению и налаживанию кооперационных связей", - добавил он.

В свою очередь первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Юрий Корсун отмечает, что комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге является крупнейшим проектом в портфеле госкорпорации и "самым знаковым" в газовой отрасли. Он подчеркнул, что создание в Усть-Луге особой экономической зоны обеспечит проекту "дополнительную экономическую устойчивость". "Комплекс по переработке газа станет стартовой площадкой для развития в Ленобласти целого газохимического кластера. Будут появляться новые предприятия, а непосредственно в городе Кингисеппе при участии ВЭБ.РФ будет построен новый микрорайон для работников комплекса. Речь идет, в первую очередь о создании нового качества жизни в городах", - сказал Корсун.

О комплексе в Усть-Луге

Проект строительства комплекса по переработке и сжижению газа реализуют "Газпром" и "Русгаздобыча" (оператор - "Русхимальянс"). Партнером проекта является государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

В состав комплекса войдут два мощных предприятия: интегрированный комплекс по переработке (мощность 45 млрд куб. м) и сжижению природного газа (мощность 13 млн тонн в год) и газохимический комплекс мощностью до 3 млн тонн полимеров в год. Строительство технологически связанного с комплексом газохимического предприятия обеспечит "Русгаздобыча".

"Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство комплекса по переработке и сжижению газа 21 мая.