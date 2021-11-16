В Пятигорске на благоустройство набережной реки Подкумок направят 2,5 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Набережную реки Подкумок благоустроят в Пятигорске Ставропольского края к 2030 году. На работы направят 2,5 млрд рублей, сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"Концепция благоустройства общественных пространств города включает в себя реконструкцию парка Победы (Новопятигорского озера) и курортно-исторической части города. Также планируем соединить центр города и озеро набережной вдоль реки Подкумок", - написал Ворошилов в Telegram.

Он отметил, что в настоящее время прорабатывается маршрут прохождения набережной. Согласно информации, представленной главой Пятигорска, срок реализации проекта - 2025-2030 годы, общая площадь благоустраиваемой территории составит 203 га. На работы планируется направить 2,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Пятигорска вместе с экспертами проработали около 100 проектов развития общей стоимостью 173 млрд рублей. Выполнение плана, рассчитанного до 2045 года, позволит увеличить туристический поток в 4,6 раза.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.