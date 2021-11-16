Выручка трех крупнейших маркетплейсов РФ в "День холостяка" составила почти 130 млрд руб.

Распродажа "День холостяка" (Всемирный день шопинга) приходится на 11 ноября и традиционно относится к покупкам в интернете. Однако многие магазины проводили распродажу в течение нескольких дней или даже недель из-за введенных в конце октября нерабочих дней. Опрошенные ТАСС ретейлеры зафиксировали рост оборота по сравнению с 2020 годом от 60% до 10 раз.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Оборот трех крупнейших маркетплейсов России в ходе распродажи "День холостяка", которая в этом году началась у некоторых участников рынка еще в октябре, составил почти 130 млрд рублей, сообщили опрошенные ТАСС компании розничной электронной торговли.

Итоги трех крупнейших игроков

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries проводил распродажу "День холостяка" с 28 октября по 13 ноября 2021 года из-за введения нерабочих дней во многих регионах в конце октября.

"За время проведения акции покупатели заказали товаров на 89 млрд рублей - почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера. Всего же на Wildberries в ходе распродажи было заказано 87 млн единиц товаров, что в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Около 70% всего объема заказов пришлось на регионы, 30% - на Московский регион.

"Продажи товаров на платформе "AliExpress Россия" в период распродажи (11 и 12 ноября и несколько дней "разогрева" перед распродажей) составили 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса превысил 13,4 млрд рублей - по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в 2,4 раза", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы "AliExpress Россия".

Чаще всего покупки на распродаже совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Казани, Ростова-на-Дону, Самары и Уфы. Через каналы социальной коммерции (социальные сети и аффилиатные каналы) в распродаже за весь период поучаствовало 9,4 млн человека.

На Ozon распродажа длилась с 11 по 13 ноября, 10 ноября прошел пресейл для подписчиков Ozon Premium. В акции было представлено 23 млн товарных наименований.

"Оборот площадки в главный день акции увеличился почти в пять раз, до 6,1 млрд рублей, число заказов - в шесть раз", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы Ozon.

Что покупали на распродаже

На Wildberries cамыми популярными заказами были одежда, обувь, косметика и парфюмерия, товары для дома, детские товары, а также техника и электроника. В ТОП-5 самых популярных товаров вошли платья (1,8 млн шт.), книги и футболки (по 1,6 млн шт.), брюки и шапки (по 1,5 млн шт.)

На AliExress cамыми популярными категориями во время распродажи по количеству заказов были товары для дома и сада, электроника и телефоны, товары для красоты и здоровья, ювелирные изделия и аксессуары, аксессуары и запчасти для автомобиля, инструменты, спортивная одежда и спортивные товары, женская одежда. Самыми растущими категориями по количеству заказов стали продукты питания (почти в 100 раз), чистящие средства и средства для уборки (в 4,2 раза), товары для животных (79%), детская еда (в 2,4 раза), мебель (99%), товары для мотоциклов (90%) и товары для дома (87%).

Самым популярным товаром на AliExpress по количеству заказов стала рождественская светодиодная гирлянда. В топ-10 также вошли: бумага А4, кашемировые нитки для вязания, пробка для ванной, смартфон Xiaomi Redmi 9A 32 GB, разноцветный бисер для плетения, смартфон Samsung Galaxy a03s 32GB, таблетки для посудомоечной машины, накладные ресницы, шнурки без необходимости завязывания, чипсы.

На Ozon наибольшей популярностью пользовались FMCG-товары (товары повседневного спроса). В лидерах продаж также тонометр, тушь для ресниц, средство для педикюра и заварочный чайник. Самыми быстрорастущими категориями распродажи стали одежда, книги, ювелирные украшения, а также бытовая техника и товары для взрослых.

В онлайн-продажах "Детского мира" самыми быстрорастущими категориями стали "Товары зимних видов спорта" (в восемь раз), "Обувь" (в 4,5 раза), "Корма для животных" (в 5,8 раза) и "Товары для животных" (почти в пять раз). Наибольший покупательский спрос был зафиксирован в Ростове-на-Дону, Казани и Новосибирске. Оборот на площадке вырос на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сумма заказов составила 570 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

В "М.Видео" в рамках распродажи особенно популярны оказались ноутбуки, носимые устройства, умные колонки, наушники и другие гаджеты. Отдельные категории продемонстрировали рост продаж в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Самыми популярными категориями для Lamoda 11 ноября стали верхняя одежда, ботинки, брюки, сумки и рюкзаки, в быстрорастущие категории вошла спортивная обувь, свитшоты, футболки. Самыми активными во время этих распродаж на Lamoda были пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Краснодарского края и Ростовской области. А самыми растущими регионами с точки зрения роста продаж относительно прошлогодней распродажи стали Республика Бурятия (рост в 2,5 раза), Алтайский край (95%), Республика Саха (Якутия) (77%), Чувашская Республика (77%) и Костромская область (72%), сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Рекорды и самые необычные покупки

На AliExpress лучшие результаты продаж показал магазин из России: его оборот за время распродажи превысил 1,3 млрд рублей. На Ozon cамый дорогой заказ, стоимость которого превысила 1,6 млн рублей, сделал пользователь из Стерлитамака. Он приобрел товары для дома и бытовую технику. Больше всего заказов (57) оформил пользователь из Шадринска, купив более 100 разных товаров.

Оборот "Сбермегамаркета" вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в связи с расширением ассортимента и экспансией в регионы, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. На "Сбермегамаркете" максимальный чек составил 449,999 тыс. рублей при покупке телевизора.

Тактики удлиненной по времени распродажи помимо Wildberries придерживались также "Яндекс.Маркет" и "Ситилинк".

"В этом году Яндекс.Маркет проводит распродажи весь ноябрь, тогда как год назад основные активности проходили 10-11 ноября. Особенно повышенную активность пользователи проявили в новые периоды распродаж. Так, например, 12 ноября продажи выросли в 5 раз, а 13 ноября - в 4,6 раз", - сообщили ТАСС в компании.

В "Ситилинк" распродажа в честь Всемирного дня шопинга длилась 1,5 недели. Оборот в период проведения акции вырос на 54% по сравнению с предыдущим годом, а средний чек на 14%. Самыми активными регионами в период акции стали Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Чаще всего покупатели приобретали ноутбуки, планшеты и аксессуары к ним, компьютеры и комплектующие, а также смартфоны, сообщили ТАСС в пресс-службе ретейлера.

Причины роста оборота в интернет-торговле

Эксперты "Чек Индекса" (Checkindex.ru - аналитический ресурс компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более одного млн онлайн-касс со всей страны) отмечают, что на фоне продленного периода распродаж в первой половине ноября переток спроса из офлайна в онлайн стал еще более заметным. Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что несмотря на значительный рост показателей оборота по сравнению с прошлым годом, в натуральном выражении спрос остался на том же уровне или ниже, и показатели обеспечены увеличением среднего чека.

Как отмечают в Wildberries, рост популярности онлайн-покупок в целом обусловлен удобством, ростом аудитории маркетплейсов, желанием покупателей сэкономить и приобрести теплую одежду, новогодние подарки по привлекательным ценам.