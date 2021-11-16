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В Анапе появятся первые отели под международными брендами

Речь идет о брендах Movenpick и Swissotel

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Отели под международными брендами Movenpick и Swissotel впервые начнут работу в Анапе, сообщила пресс-служба Ростуризма.

"Отели под известными международными брендами Movenpick и Swissotel впервые начнут работу в Анапе. Строительство одной из гостиниц будет вестись в рамках запущенной в этом году Ростуризмом программы по льготному кредитованию гостиничных инвесторов под 3-5% годовых", - говорится в сообщении.

На первом этапе реализации программы в Анапе появятся более 2,5 тыс. новых современных номеров.

Один из отелей уже введен в эксплуатацию и начнет принимать гостей в начале 2022 года под брендом Movenpick. Второй будет работать под брендом Swissotel - сейчас ведется его строительство, которое должно завершиться в 2024-2025 годах. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что Анапа - один из самых популярных и перспективных российских курортов для семейного отдыха на море. В то же время одной из его ключевых проблем является нехватка современных гостиниц с высокими стандартами качества.

"Мы очень рады, что благодаря запущенной нами программе льготного кредитования бизнеса в Анапе начинают впервые появляться современные отели под международными и федеральными брендами - это и Movenpick, и Swissotel, продолжает развиваться российский бренд Alean. Они могут предложить туристам гарантированный высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности. Присутствие гостиничных брендов с большим опытом работы создает конкурентную среду и способствует появлению большего количества предложений с оптимальным соотношением цены и качества", - подчеркнула глава ведомства.

Она напомнила, что в 2021 году были одобрены первые 38 туристических проектов, которые получат льготные кредиты на общую сумму 140 млрд рублей. Многие из этих проектов будут реализованы на российских курортных территориях, включая Анапу.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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