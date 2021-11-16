СМИ: компании и учреждения Хайнаня активно увеличивают наем компетентных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 16 ноября. /ТАСС/. Учебные и медицинские учреждения, многочисленные компании Хайнаня в ближайшие месяцы планируют существенно увеличить штат работников путем найма китайских и иностранных специалистов, высоко востребованных на местном рынке. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По сведениям издания, важную роль в создании перспективных рабочих мест сыграет масштабная акция, организованная администрацией региона совместно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР по привлечению квалифицированных кадров к реализации проектов Хайнаньского порта свободной торговли. Она продлится до июня 2022 года, доступна через сайт и мобильное приложение, однако предусматривает мероприятия и в очном формате. Первый пакет опубликованных вакансий включал 36 тыс. рабочих мест.

Мнения иностранных экспертов

"В процессе реализации стратегии по развитию порта свободной торговли все больше иностранных специалистов и инвесторов получают возможность вложить свой труд и активы в международные компании, расположенные на территории провинции, - отметила директор элитной британской общеобразовательной школы Харроу в городе Хайкоу (административный центр Хайнаня - прим. ТАСС) Келли Уэйлс. - Я и наше учебное заведение - превосходный пример того, как здесь осуществляется набор кадров и привлекается зарубежный капитал".

Она отметила, что интенсивная политика хайнаньской администрации в сфере занятости "стимулирует экономическое развитие и предоставит еще больше возможностей для профессионалов со всего мира". Келли Уэйлс выразила надежду, что самая южная китайская провинция продолжит прилагать усилия для еще большей интернационализации и усиления открытости острова в областях торговли и экономики, медицины, в финансовой сфере. По мнению директора школы, Хайнань только выиграет, если на его территории появятся новые бренды, принадлежащие всемирно известным зарубежным сетям магазинов и ресторанов.

"Хайнань обладает неповторимой атмосферой, - поделился впечатлениями глава международного амбулаторного поликлинического отделения народной больницы города Хайкоу Тимоти Стефенс. - Правительственные учреждения провинции предоставляют возможности, позволяющие [нанимаемым] специалистам легко воспользоваться расширяющимся перечнем услуг".

По его словам, Хайнаньский порт свободной торговли имеет большой потенциал для развития, что позволяет привлекать профессионалов как в области медицины, так и целого ряда других направлений. "Провинция предоставляет благоприятные возможности, более качественную и обширную платформу для развития", - добавил эксперт.

Он выразил уверенность, что власти Хайнаня разработают еще больше стратегических мер по внедрению инноваций, привлекут множество первоклассных специалистов.

Кадровая политика порта свободной торговли

Как прокомментировала администрация города Санья (южное побережье острова), Хайнань постоянно расширяет сферу охвата каналов информационного вещания с целью привлечения как можно большего количества иностранных специалистов. Так, для стимулирования развития порта свободной торговли на днях город Хайкоу при содействии отдела пропаганды парткома провинции организовал масштабную презентацию, представив широкие возможности для трудоустройства и богатый потенциал постоянно увеличивающегося местного рынка занятости. В освещении мероприятия, как отмечается, приняли участие более 800 китайских и зарубежных СМИ.

"Кадровый вопрос - это решающий фактор для продвижения реформ и усиления открытости, для формирования Хайнаньского порта свободной торговли, - сообщило правительство города Санья. - Благодаря консолидации усилий традиционных и новых средств массовой информации мы будем своевременно и в полном объеме распространять материалы, предназначенные для китайских и иностранных квалифицированных специалистов, которые готовы приехать на Хайнань, чтобы содействовать его развитию".

Местные власти уточнили, что благодаря активной деятельности СМИ международная общественность постоянно узнает много нового о больших возможностях для плодотворного сотрудничества с самой южной провинцией КНР по целому ряду направлений. Миллионы пользователей со всего мира, как отмечается, постоянно имеют возможность ознакомиться с самыми свежими материалами на китайском, русском, английском и других языках, посвященными вопросам трудоустройства на Хайнане.

По официальным данным, в масштабных мероприятиях, которые в онлайн-режиме и в очном формате проводит провинция для привлечения квалифицированных кадров, принимают участие сотни государственных и частных компаний, а также общественных организаций.

Динамично растущий рынок труда

По данным "Хайнань жибао", новые меры хайнаньского правительства продемонстрировали эффективность буквально в первые же дни акции по стимулированию занятости, стартовавшей в конце октября. В частности, город Хайкоу всего за 10 дней создал 10 тыс. рабочих мест, образованных за счет расширения штата примерно в 600 компаниях. Порядка 45% вакансий предоставили предприятия, расположенные на территории четырех ключевых зон инновационного развития Хайкоу. Сайт Хайнаньского порта свободной торговли по кадровым вопросам, как отмечается, ежедневно посещают десятки тысяч человек.

Местные власти уточнили, что наем специалистов осуществляется в соответствии со спросом на местном рынке труда. Ожидается, что в ближайшие месяцы компетентные органы провинции, курирующие вопросы занятости, продолжат принимать многочисленные резюме и информировать о появлении новых вакансий в компаниях, осуществляющих деятельность в сферах туризма, логистики, в области передовых технологий и в инновационном аграрном секторе.

"Мы находимся на ключевом этапе проведения всеобъемлющих реформ и открытости, формирования порта свободной торговли. В связи с этим мы как никогда прежде заинтересованы в найме высококвалифицированных специалистов", - заявил глава организационного отдела парткома провинции Сюй Цифан. Он напомнил, что Хайнань стремится привлечь как можно больше профессионалов в различных областях путем предоставления им налоговых льгот, оказания поддержки при оформлении регистрации и медицинской страховки, покупке жилья и автомобилей, а также при устройстве детей на учебу.

Ранее администрация провинции проинформировала, что Хайнань организует в восьми крупных городах КНР специальные презентации, на которых все заинтересованные лица смогут ознакомиться с потенциалом рынка занятости острова. Первая из них состоялась в Ухане (Центральный Китай). Программа по найму профессиональных кадров рассчитана как на людей со стажем, так и на тех, кто только что закончил вуз. Местная онлайн-платформа ежедневно принимает на рассмотрение десятки тысяч резюме на должности для квалифицированных специалистов, которые высоко востребованы в связи с необходимостью развития стратегически важных отраслей самого южного региона КНР.

Согласно статистике, за последние три года Хайнань пригласил порядка 358 тыс. профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых местная администрация намерена активно содействовать найму и воспитанию высоко востребованных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.