ЦБ купил на внутреннем рынке валюту на 26,3 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 15 ноября на сумму 26,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной ЦБ с расчетами 12 ноября, составлял 44,4 млрд рублей.

Минфин РФ с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2 трлн рублей.

Ранее регулятор проводил упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке превысил 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Такие операции планировалось осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.