Белоусов заявил, что спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Энергопереход в мире будет происходить медленно, спрос на российский уголь может сохраниться на десятилетия. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов выступая на форуме "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".

"Мы прекрасно понимаем, что изменения в мире будут происходить достаточно медленно. Спрос на углеводороды и в том числе на твердое топливо в ЮВА (Юго-Восточной Азии - прим. ТАСС), в Китае сохранится еще на годы, если не на десятилетия. Просто в силу того, что и электрогенерация и теплогенерация в том же Китае, она основана на угле", - сказал Белоусов.

Безбарьерность движения

Говоря о строительстве транспортного коридора Восток - Запад, он отметил, что "нам нужны эти транспортные выходы даже с точки зрения простого баланса, с точки зрения сохранения наших позиций, позиций наших экспортеров в мировой экономике".

При этом, по его словам, сейчас для РФ открыто окно возможностей, благодаря которым можно обеспечить безбарьерность движения пассажиров и грузов.

"У нас открывается сейчас гигантское окно возможностей, просто исторический шанс. Он, с моей точки зрения, состоит в том, что за счет новых технологий, которые уже отработаны в мире, в других секторах российской экономики, у нас появляется уникальная возможность сегодня реально обеспечить бесшовность и безбарьерность движения пассажиров и грузов", - сказал Белоусов.

"С моей точки зрения, это является одним из главных, если не самым главным направлением концентрации наших усилий, Если нам удастся сшить разные виды транспорта, контроль за движением грузов, обеспечение безопасности грузов, каждого пассажира, [ввести] электронный полностью документооборот, то на самом деле мы получим качественный рывок в эффективности, в скорости движения грузов. Это тот вызов, та возможность, которая у нас появилась", - подчеркнул первый вице-премьер РФ.