Резидент воронежской ОЭЗ вложит 4,4 млрд рублей в производство каменной ваты

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Резидент особой экономической зоны "Центр" в Воронежской области вложит 4,4 млрд рублей в производство каменной ваты на основе технологии, полностью исключающей применение доменных шлаков и кокса. Об этом во вторник в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Одобрил появление еще одного резидента в особой экономзоне "Центр" с инвестициями на 4,4 млрд рублей. Предприятие займется выпуском до 70 тыс. тонн каменной ваты в год на основе базальтовых горных пород с применением уникальной технологии know-how. Она полностью исключает применение доменных шлаков и кокса", - сообщил глава региона.

По словам Гусева, площадь застраиваемого участка составит 20 га, в результате будут созданы сразу 200 новых рабочих мест. Проект будет реализовываться в рамках программы "Новая индустриализация", являющейся составной частью стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года. "Основная цель в том, чтобы за счет развития высокотехнологичных отраслей промышленности и роста числа высокопроизводительных рабочих мест мы к 2024 году вошли в 20 регионов-лидеров по обрабатывающим производствам", - подчеркнул Гусев.

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, ее резиденты заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей. Здесь организовали более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за пять млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба более чем за 4,5 млрд рублей и другие.