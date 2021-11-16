Власти Югры сообщили, что среднемесячная зарплата в 2021 году превысит 84 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам 2021 года впервые ожидается более 84 тыс. рублей. Это в 1,5 раза выше среднероссийского показателя, сообщила во вторник губернатор Югры Наталья Комарова в ходе отчета о результатах деятельности в 2021 году и основных направлениях инвестиционной политики на 2022 год.

"В 2021 году автономный округ сохранил позиции в десятке лидеров среди регионов Российской Федерации по широкому кругу вопросов, в том числе по уровню доходов населения (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 1,5 раза превысила среднероссийский показатель), занимает четвертое место по показателю официально зарегистрированной безработицы, сократившейся за 2021 год в 4,3 раза, составившей 0,7%. В 2020 году этот показатель равнялся 3,2%", - цитируют в департаменте общественных и внешних связей Югры Комарову.

В свою очередь, в отчете губернатора Югры (есть в распоряжении ТАСС), который одобрило правительство региона, отмечается, что размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в ХМАО в 2021 году впервые, по прогнозу, достигнет 84,6 тыс. рублей, что в 2 раза больше в сравнении с 2010 годом и на 6,1% больше в сравнении с 2020 годом.

Также глава региона в своем отчете отметила, что в сложившихся экономических условиях в период пандемии основными приоритетами деятельности правительства Югры стали обеспечение бюджетной устойчивости, достижение национальных целей развития, восстановление экономики, доходов жителей региона, реализация мероприятий, связанных с профилактикой, устранением последствий распространения коронавирусной инфекции. В свою очередь директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Роман Генкель сообщил, что, по прогнозу, объем инвестиций в основной капитал региона в 2021 году превысит 1 трлн рублей - примерно на уровне 2020 года.