Рособоронэкспорт заключил контракты на более $1,3 млрд на Dubai Airshow 2021

ДУБАЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Рособоронэкспорт (входит в госкорпорацию "Ростех") подписал на авиасалоне Dubai Airshow 2021 контракты на сумму, превышающую $1,3 млрд. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"В ходе работы Dubai Airshow 2021 Рособоронэкспортом заключены контракты на поставку авиационной техники на сумму свыше $1,3 млрд. Это боевые самолеты, вертолетная техника, беспилотники, двигатели", - сказал он.

По словам Чемезова, интерес в мире к российской военной авиатехнике сохраняется на высоком уровне. "Выставка в Дубае подтвердила, что интерес к российской авиационной технике, прежде всего к боевым самолетам и вертолетам, по-прежнему высок", - добавил он.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.