МИД РФ: идея о взаимном признании сертификатов о вакцинации вызревает в АТЭС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Идея о взаимном признании национальных вакцин против коронавирусной инфекции, а также сертификатов о вакцинации вызревает в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявил во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский на онлайн-брифинге.

Подводя итоги прошедшего саммита лидеров АТЭС, Барский обратил внимание на отклик участников форума на озвученное ранее российской стороной предложение проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцин и сертификатов о вакцинации.

"Я должен сказать, что в рамках АТЭС уже вызревает идея о взаимном признании документов о вакцинации и самих вакцин, которые являются надежными, гарантированными, научно подтвержденными на региональном уровне", - сказал он.

Посол указал в этой связи на выступления на саммите представителей Сингапура, Малайзии и Индонезии, которые презентовали свой проект взаимного признания соответствующих документов, чтобы позволить своим гражданам свободно перемещаться между этими странами. "Я думаю, что это в принципе очень хорошее начало. Об этом говорили и другие участники саммита, - подчеркнул Барский. - Таиланд вместе с рядом других государств нашего региона предложил создать специальную рабочую исследовательскую группу по вопросам безопасного перемещения, которая занялась бы вопросами, которые носят комплексный характер - это не только признание вакцин, но и признание документов, там много еще и других технических деталей, которые нужно отрабатывать".

По словам дипломата, российская сторона "сразу заявила о готовности принять участие" в работе такой группы и рассчитывает, что в период председательства Таиланда в АТЭС удастся добиться "конкретных результатов" на этом направлении. "Может быть, даже раньше других регионов выйти на какие-то решения о взаимном признании вакцин. Во всяком случае нам бы этого очень хотелось", - добавил Барский.

Саммит лидеров форума АТЭС прошел 12 ноября. Ключевыми темами стали вопросы восстановления экономики региона после пандемии, налаживание новых цепочек поставок, а также обеспечение свободной торговли медицинскими товарами и поставки вакцин). В этом году встреча, завершающая год председательства Новой Зеландии, из-за пандемии прошла в онлайн-формате. Российский лидер Владимир Путин призвал участников АТЭС к скорейшему взаимному признанию вакцин и национальных сертификатов о вакцинации, чтобы легче возобновить глобальную деловую и туристическую активность.