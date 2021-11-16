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Турция обсуждает с "Газпромом" рост поставок газа в республику

У "Турецкого потока" есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд куб. м газа, сообщил замминистра энергетики и природных ресурсов республики Альпарслан Байрактар
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

АБУ-ДАБИ, 16 ноября. /ТАСС/. Турция и "Газпром" ведут переговоры по увеличению поставок газа в республику, у газопровода "Турецкий поток" в 2022 году незаконтрактованные мощности в объеме 9,75 млрд куб. м. Об этом заявил журналистам замминистра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в кулуарах Международной нефтегазовой выставки ADIPEC-2021.

"Мы ведем переговоры с "Газпромом" по увеличению поставок газа в Турцию, потому что у "Турецкого потока" есть незаконтрактованные мощности в 2022 году в объеме 9,75 млрд куб. м газа", - сказал он.

Байрактар добавил, что Турция ожидает поставки газа из России по итогам 2021 года в объеме более 20 млрд куб. м.

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